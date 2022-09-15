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Матвиенко: утвержден насыщенный план мероприятий на осеннюю сессию

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Спикер Совфеда анонсировала рассмотрение проекта федерального бюджета на предстоящий трехлетний период.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об утверждении насыщенного плана мероприятий на осеннюю сессию. Об этом она рассказала в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

По словам Матвиенко, на осень запланировано проведение заседания Совета законодателей РФ. Она подчеркнула, что на заседании обсудят "обновление коммунальной инфраструктуры, работу операторов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и другие вопросы, напрямую влияющие на качество жизни граждан". Также спикер Совфеда анонсировала в октябре рассмотрение проекта федерального бюджета на предстоящий трехлетний период.

Ранее Матвиенко предложила учредить звание "Посол Евразийского женского форума".

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, мероприятия, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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