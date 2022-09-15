Матвиенко: утвержден насыщенный план мероприятий на осеннюю сессию

Спикер Совфеда анонсировала рассмотрение проекта федерального бюджета на предстоящий трехлетний период.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об утверждении насыщенного плана мероприятий на осеннюю сессию. Об этом она рассказала в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

По словам Матвиенко, на осень запланировано проведение заседания Совета законодателей РФ. Она подчеркнула, что на заседании обсудят "обновление коммунальной инфраструктуры, работу операторов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и другие вопросы, напрямую влияющие на качество жизни граждан". Также спикер Совфеда анонсировала в октябре рассмотрение проекта федерального бюджета на предстоящий трехлетний период.

Ранее Матвиенко предложила учредить звание "Посол Евразийского женского форума".

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