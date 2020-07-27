Статья Ивана Сафронова исчезла с сайта издания "Ведомости" после DDoS-атаки

Более трех часов сайт "Ведомостей" был недоступен после публикации колонки Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Сайт издания "Ведомости" восстановил свою работу после обрушения, причиной которого представители газеты назвали DDoS-атаки. Сайт перестал открываться более трех часов назад, после публикации колонки бывшего корреспондента "Ведомостей" и "Коммерсанта" Ивана Сафронова, уже год находящегося под следствием по делу о госизмене. Сама колонка исчезла с сайта вскоре после публикации - незадолго до обрушения сайта.

В материале, который Иван Сафронов передал из СИЗО через адвокатов, рассказывалось о методах работы следователей с обвиняемыми в государственной измене, о 100% удовлетворении судом ходатайств о заключении обвиняемых, об огромном количестве осужденных по шпионским статьям и куда большем числе тех, кто находится в оперативной разработке. Материалы для статьи Сафронов собирал среди своих сокамерников, проходящих по той же статье, и тщательно прорабатывал информацию так, чтобы ее подтверждали более одного источника. Полная ее версия доступна в кэше Google, ссылку на который приводит "Коммерсант". На сайте "Ведомостей" от страницы с колонкой осталась лишь ошибка 404.

Недавно издание "VTimes", которое создали уволившиеся из "Ведомостей" после смены руководства сотрудники, было признано иностранным агентом.

Фото: Pixabay