Минюст внес интернет-издание VTimes в список иностранных агентов

Проект бывших сотрудников "Ведомостей" пополнил реестр СМИ-иноагентов.

Министерство юстиции Российской Федерации добавило в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, юридическое лицо, являющееся администратором интернет-ресурса "VTimes.io". Запись об этом появилась на портале Минюста 14 мая 2012 года. Таким образом, издание стало двадцатым по счету фигурантом реестра, наряду с "Медузой", "Радио. Свобода", телеканалом "Настоящее время" и несколькими физическими лицами, например, с правозащитником Львом Пономаревым и активисткой Дарьей Апахончич.

На данный момент представители издания лишь сообщили о самом факте включения VTimes в список иноагентов; подробностей о том, поступали ли им перед этим какие-либо предупреждения от ведомства, не приводится. Также неизвестно, планируется ли в дальнейшем обжаловать это решение.

VTimes было создано в июле 2020 года журналистами издания "Ведомости", уволившимися в знак протеста против действий нового главного редактора Андрея Шмарова. Редакция обвинила Шмарова в цензуре.