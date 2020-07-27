Под обращением нового медиапроекта подписались журналисты Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян.

Уволившиеся журналисты "Ведомостей" объявили о создании нового СМИ под названием VTimes. Об этом стало известно из сообщения на сайте нового ресурса.

Напомним, что журналисты газеты "Ведомости" уволились из издания в знак протеста против назначения нового руководства.

Новый проект будет запущен осенью. Помимо политики и экономики VTimes будет рассказывать о проблемах в экологии, об ответственном обращении с отходами. Будут и публикации о человеческом капитале.

Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр будет советником нового проекта. При этом он не выступает ни в роли инвестора, ни в роли менеджера.

Под обращением нового медиапроекта подписались журналисты Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян.

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Видео: YouTube / Andrey Pivovarov