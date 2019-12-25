Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Преступления, о которых в деле идёт речь, были совершены в 2003 и 2004 годах.

Следователи проверяют причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще к двум преступлениям. Об пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По их словам, Фургал может стать фигурантом ещё двух дел об убийствах предпринимателей в регионах. СК проверит экс-губернатора на причастность к ним, следователи уже приступили к доследственной проверке.

Одно из дел, по которым в качестве подозреваемого может проходить Фургал, было возбуждено ещё в 2004 году. Преступления, о которых в деле идёт речь, были совершены в 2003 и 2004 годах в сёлах Хабаровского края. Жертвами тогда стали предприниматели, которые занимались ломом металлов.

Ранее Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала.

Фото: сайт СК