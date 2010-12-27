Беглов рассказал о работе за неделю на странице "ВКонтакте"

Глава города в одном из пунктов итогов попросил помощи у петербуржцев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье подвел итоги работы за рабочую неделю на своей странице "ВКонтакте".

Как рассказал градоначальник, в южной части Северной столицы развивают дорожно-транспортную инфраструктуру. Проект планировки автодороги М-11 "Нарва" утвердили на неделе. Это позволит увеличить число полос на Таллинском шоссе. Продолжается работа над созданием многоуровневого паркинга на Мариинской улице. В Пушкинском районе планируется строительство внутриквартальных проездов.

Беглов заявил, что электрички необходимо включить в систему общественного транспорта. В разработке находятся концепции развития Московского и Витебского вокзалов, а также транспортно-пересадочный узел "Удельная". А на продолжении Оборонной улицы в Колпино открыли движение.

В рамках рабочего объезда Адмиралтейского района глава города проинспектировал ход восстановления детсада на 11-й Красноармейской улице. Губернатор попросил петербуржцев поделиться в комментариях идеями, какую "изюминку" можно придать учреждению.

На этой неделе последние ветераны боевых действий в Афганистане были обеспечены жильем. Беглов поблагодарил их за героизм и преданность Отечеству.

Губернатор подписал постановление о присуждении победителям и призерам олимпиад правительственных премий.

Ранее мы рассказывали, что Беглов представил новых вице-губернаторов Петербурга.

Фото: администрация Санкт-Петербурга