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Правительство Петербурга выплатит денежные премии школьникам за успехи в олимпиадах
Сегодня, 20:46
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nadezhda_sib

Правительство Петербурга выплатит денежные премии школьникам за успехи в олимпиадах

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Награда составит от 100 до 200 тыс. рублей.

Победители и призеры международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 получат премии правительства Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Власти Северной столицы присудили 192 премии на общую сумму 22,5 млн рублей. Награда в 200 тыс.рублей достанется победителям международных олимпиад и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и по 100 тыс.рублей - призерам. 

Таким образом в Смольном хотят стимулировать у школьников интерес к научной и исследовательской деятельности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лучшие учителя и воспитатели Петербурга получат денежные премии

Фото: соцсети 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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