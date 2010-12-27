Правительство Петербурга выплатит денежные премии школьникам за успехи в олимпиадах

Награда составит от 100 до 200 тыс. рублей.

Победители и призеры международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 получат премии правительства Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Власти Северной столицы присудили 192 премии на общую сумму 22,5 млн рублей. Награда в 200 тыс.рублей достанется победителям международных олимпиад и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и по 100 тыс.рублей - призерам.

Таким образом в Смольном хотят стимулировать у школьников интерес к научной и исследовательской деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лучшие учителя и воспитатели Петербурга получат денежные премии.

Фото: соцсети