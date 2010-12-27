Лучшие учителя и воспитатели Петербурга получат денежные премии

Размер премии - 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей.

Лучшие воспитатели Петербурга получат денежную премию, победителями стали 100 человек. Об этом 18 октября рассказала пресс-служба администрации города. Соответствующее постановление Правительства подписал губернатор города на Неве Александр Беглов.

Правительство Северной столицы провело конкурс на получение премии "Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга". Премия составит 50 тыс. рублей.

Также 50 тыс. рублей получат 40 классных руководителей, 100 тыс. рублей присуждены 10 педагогам государственных профессиональных образовательных учреждений и 10 мастерам производственного обучения, которые готовят квалифицированных рабочих в рамках среднего профессионального образования.

В День учителя вице-губернатор Любовь Совершаева сказала о том, что ставит петербургскому образованию "пятерку".

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