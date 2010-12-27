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Любовь Совершаева поставила "пятерку" петербургскому образованию
Сегодня, 23:12
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Любовь Совершаева поставила "пятерку" петербургскому образованию

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Представитель Смольного отметила, что образование в Северной столице остается одним из лучших в России.

В пятницу, 4 октября, вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева поздравила педагогов с Днем учителя. По словам политика, образование в Северной столице было и остается одним из лучших в стране. Торжественный вечер прошел в БКЗ "Октябрьском". 

"Вы доказали, что его качество на 5! Вы и ваши коллеги каждый год становитесь финалистами и победителями всероссийских конкурсов!",

- сказала Совершаева. 

На сцене наградили лауреатов премий Правительства Петербурга и победителей конкурса лучший учителей, который проводился Министерством просвещения РФ. 

Вице-губернатор отметила, что у власти тоже есть свои обязанности по отношению к учителям: исполнительная власть должна обеспечить достойные условия работы и оплаты труда. 

Фото: gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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