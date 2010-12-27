Любовь Совершаева поставила "пятерку" петербургскому образованию

Представитель Смольного отметила, что образование в Северной столице остается одним из лучших в России.

В пятницу, 4 октября, вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева поздравила педагогов с Днем учителя. По словам политика, образование в Северной столице было и остается одним из лучших в стране. Торжественный вечер прошел в БКЗ "Октябрьском".

"Вы доказали, что его качество на 5! Вы и ваши коллеги каждый год становитесь финалистами и победителями всероссийских конкурсов!", - сказала Совершаева.

На сцене наградили лауреатов премий Правительства Петербурга и победителей конкурса лучший учителей, который проводился Министерством просвещения РФ.

Вице-губернатор отметила, что у власти тоже есть свои обязанности по отношению к учителям: исполнительная власть должна обеспечить достойные условия работы и оплаты труда.

Фото: gov.spb.ru