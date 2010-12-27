В Колпино участок Оборонной улицы открыли после ремонта

Открывшийся путепровод освободит дорогу из Петербурга в Колпино от пробок.

В Колпино состоялось торжественное открытие участка движения Оборонной улицы от Тверской до Вознесенского шоссе. По словам губернатора Петербурга, работы завершились на полгода раньше установленного срока.

Власти Петербурга работают над созданием транспортной сети, которая связывает Петербург и Колпино. Глава города заявил о том, что через 2-3 года в Колпино не останется переездов, которые собирают пробки.

В 2020 году также начнут строить транспортную развязку на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе. Благодаря новому участку дороги водителям не придется переезжать железнодорожные пути.

Сегодня, 13 декабря, на Оборонной улице уже запустили автобус №328 до станции метро "Рыбацкое".

Также сегодня губернатор Петербурга осмотрел цех техобслуживания "Сапсанов" в Петро-Славянке.

Фото: gov.spb.ru