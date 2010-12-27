Губернатор проинспектировал детсад Адмиралтейского района

Учреждение будет отличаться от других петербургских детсадов.

В субботу губернатор Петербурга Александр Беглов начал рабочий объезд Адмиралтейского района.

Первым градоначальник осмотрел детский сад №109 на 11-й Красноармейской улице. В этом году учреждение было закрыто из-за физического износа. Здание проходит капитальный ремонт. Работы ведутся с текущего года и должны завершиться к лету следующего.

В новых детсадах и школах, по заявлению Беглова, необходимо строить бассейны. В реконструируемом здании нет возможности возведения такого объекта. По этой причине глава города поручил создать другую "изюминку" в детсаду.

После ремонта учреждение сможет принимать больше детей — со 120 до 150 человек. Главным направлением в детсаду будет художественно-эстетическое развитие. Дошкольники смогут заниматься в специализированной студии со сценой.

Ранее мы рассказывали, что обновление Дома творчества "Измайловский" в Петербурге завершится в 2020 году.

Фото: wikimapia.org