Реконструкция Дома творчества "Измайловский" в Петербурге завершится в 2020 году

В прошлом году известному детскому учреждению в Адмиралтейском районе исполнилось 80 лет.

В субботу, 14 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов совершил объезд Адмиралтейского района. В ходе осмотра главе города показали корпусы Дома творчества "Измайловский" на Рижском проспекте. Сейчас там ведутся ремонтные работы.

Известно, что в настоящее время занятия в комплексе посещают около пяти тысяч воспитанников от трех до 18 лет.

Во время капитального ремонта зданий, продолжающегося третий год, на крыше были установлены антиобледенители, заменена система отопления и окна, восстановлены исторические интерьеры,

Ремонтные работы должны быть полностью завершены к сентябрю 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что детского омбудсмена в Петербурге наделили расширенными полномочиями.

Фото: vk.com/ddtimedia