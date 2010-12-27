Реконструкция Дома творчества "Измайловский" в Петербурге завершится в 2020 году

В субботу, 14 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов совершил объезд Адмиралтейского района. В ходе осмотра главе города показали корпусы Дома творчества "Измайловский" на Рижском проспекте. Сейчас там ведутся ремонтные работы.
Известно, что в настоящее время занятия в комплексе посещают около пяти тысяч воспитанников от трех до 18 лет.
Во время капитального ремонта зданий, продолжающегося третий год, на крыше были установлены антиобледенители, заменена система отопления и окна, восстановлены исторические интерьеры,
Ремонтные работы должны быть полностью завершены к сентябрю 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что детского омбудсмена в Петербурге наделили расширенными полномочиями.
Фото: vk.com/ddtimedia
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