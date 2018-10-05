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Детского омбудсмена в Петербурге наделили расширенными полномочиями
Сегодня, 18:29
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himif

Детского омбудсмена в Петербурге наделили расширенными полномочиями

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Закон подписал губернатор 13 декабря.

Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге наделили новыми полномочиями. Соответствующий закон подписал 13 декабря губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, детский омбудсмен теперь обладает расширенным кругом полномочий, рассматривая обращения о фактах нарушения детских прав. Теперь омбудсмен может проверять органы власти и местного самоуправления, беспрепятственно приходить в организации, занимающиеся оказанием социальных услуг детям и семьям с детьми. Также он имеет право проверять деятельность социальных учреждениях и обращаться к правоохранителям, получая возможность безотлагательно попадать к ним на прием.

Еще одним пунктом в законе стала процедура согласования кандидатов на должность детского омбудсмена.

Ранее стало известно, что Светлана Агапитова покидает пост детского омбудсмена Петербурга.

Фото: pixabay

Теги: детский омбудсмен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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