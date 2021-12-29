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Почти 100 несовершеннолетних петербуржцев пострадали во время новогодних праздников
Сегодня, 21:51
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Почти 100 несовершеннолетних петербуржцев пострадали во время новогодних праздников

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По словам Митяниной, сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения — главная обязанность взрослых.

Стало известно, что на новогодних каникулах по разным причинам пострадали почти 100 детей. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина на своей странице "ВКонтакте".

Так, несовершеннолетние петербуржцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, попали в больницу из-за переломов, укусов собак, пострадавших от ударов током, фейерверков, а также из-за отравлений и вследствие суицидальных поступков. В больницы Петербурга всего попал 41  ребенок с отравлениями — состояние большинства оценено как среднее и тяжелое. Алкогольное отравление получили 18 человек. Различные травмы получили 35 детей, из которых 18 госпитализировали. 

По словам Митяниной, сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения — главная обязанность взрослых. Также рекомендации по предотвращению в будущем происшествий с участием несовершеннолетних в дни праздников, школьных каникул будут направлены мною в профильные органы. 

Ранее стало известно, сколько детей провалилось под лед в Петербурге и погибло. В  МЧС призвали родителей следить за детьми и не пускать их на лед.

Фото: pexels 
 

Теги: больницы, госпитализация, дети, детский омбудсмен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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