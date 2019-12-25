Стало известно, сколько детей провалилось под лед в Петербурге и погибло

В МЧС призвали родителей следить за детьми и не пускать их на лед.

За год в Петербурге под лед провалились и погибли 2 ребенка. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил начальник регионального Центра ГИМС Александр Радько.

В 2020 году цифра была такой же. Радько отметил, что дети были оставлены без присмотра взрослых.

Сотрудник МЧС напомнил, что в этом году выход на лед запрещен на протяжении всего зимнего сезона. Если ранее он был разрешен в период установления низкой температуры, то в этом году правила иные. За нахождение на льду придется заплатить 5 тыс. рублей, если спасатели поймали семью из трех человек, то 15 тысяч рублей. Такие ситуации он назвал "халатностью", так как взрослые отвечают за детей.

Александр Радько отметил, что за соблюдением правила спасатели будут следить каждый день. Он призвал горожан, которые заметят детей на льду, сразу же звонить в МЧС. Сотрудники прибудут на место через 5-6 минут. Глава инспекции считает, что для взрослых, которые не следят за детьми и пускают их на лед, тоже нужно предусмотреть ответственность в виде штрафа.

Также детский омбудсмен Анна Митянина попросила напомнить школьникам про комендантский час на классном часу.

Фото: ВКонтакте / Вечерний Металлострой