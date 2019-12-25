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Митянина попросила напомнить школьникам про комендантский час на классном часу
Сегодня, 11:09
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Митянина попросила напомнить школьникам про комендантский час на классном часу

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В период новогодних каникул возрастает травматизм среди детей.

Детский омбудсмен попросила школы провести классный час перед Новым годом на тему безопасности на новогодних каникулах. В частности, Анна Митянина попросила напомнить школьникам про комендантский час. Пресс-конференция проходит на площадке "ТАСС", с места передает корреспондент Piter.TV. 

Подросткам до 16 лет нельзя находиться на улице без взрослых с 22 часов до 6 часов. Детям в возрасте от 16 до 18 лет — с 23 часов до 6 часов.

Уполномоченная по правам ребенка также попросила обратить внимание на то, что в период каникул увеличивается количество ДТП с детьми, поэтому обязательно нужно носить светоотражающие элементы. 

Катание с горок вблизи проезжей части запрещено. Также категорически нельзя привязывать санки к автомобилям, подчеркнула Митянина. Выход запрещен на протяжении всего периода. 

Также Уполномоченный по правам ребенка привела статистику по пострадавшим в пожарах. С начала 2021 года при возгорании погибли 3 ребенка, еще 12 пострадали. Митянина отметила, что дети не могут быстро действовать в критической ситуации. 

Обмудсмен призвала родителей не увлекаться новогодним столом, а проводить больше времени с детьми.

Фото: ВКонтакте / Анна Митянина

Теги: безопасность, каникулы, комендантский час
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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