В Петербурге растет число семей с детьми. Рождаемость при этом падает

Детский омбудсмен по Петербургу считает, что дети не находятся в безопасности.

На данный момент в Петербурге проживают 900 тысяч детей. Об этом во время ежегодного доклада в Мариинском дворце 6 апреля сказала Уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

Митянина начала свое выступление с того, что сейчас дети растут иначе: они получают информацию из социальных сетей, и в авторитетах у них инфлюенсеры, а не родители.

Детский омбудсмен отметила, что рождаемость снижается, но количество детей и семей в Петербурге растет. Это происходит за счет миграции семей из других регионов. Кроме того, количество рожденных детей оказывается больше, чем количество достигших совершеннолетия. Также растет число многодетных семей и семей с детьми с инвалидностью.

В 2021 году аппарат Уполномоченного получил более 3 тысяч обращений и провел 7 тысяч консультаций по телефону. 319 обращений касалось социального обеспечения.

Фото: скрин трансляции на сайте ЗакСа СПб