В южных районах Петербурга продолжат развивать дорожно-транспортную инфраструктуру

Утверждено несколько проектов по внутриквартальным проездам, реконструкции Таллинского шоссе и дорожного обхода Красного Села.

Рабочее совещание губернатора Александра Беглова в городском правительстве завершилось одобрением проектов по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры в Пушкинском и Красносельском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В итоге был утвержден проект планировки автотрассы М-11 "Нарва" от Красного Села до станции "Лигово" в границах города, это позволит реконструировать Таллинское шоссе и расширить на нем полосы. Таким образом, это обеспечит связь путепровода со строящейся в настоящий момент дорогой в обход Красного Села. В Пушкинском районе планируется возвести внутриквартальные проезда, которые станут связью между домами индивидуальной застройки и уличной сетью дорог.

Также в городе ожидаются два открытых аукциона в Московском районе, в которых определится участник проектирования и строительства крупного паркинга на Мариинской улице и склада для автозапчастей на Московском шоссе.

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Фото: Piter.TV