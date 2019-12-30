В Выборге появился новый маршрут автобуса

Новый автобус запустили в связи с сокращением рейсов по маршрутам №7 и №9.

В Выборге ввели новый дополнительный маршрут автобуса. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Общественный транспорт по маршруту №17 проследует от Ленинградского шоссе, 103 до поселка Лазаревка. Маршрут: Ленинградское шоссе, ул. Большая Каменная, ул. Круговая, ул. Гагарина, ул. Приморская, Ленинградское шоссе, ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, ул. Кривоносова, Светогорское шоссе, Смирновское шоссе, ул. Таммисуо, Смирновское шоссе, ул. Западная, ул. Весенний Поток, ул. Промышленная.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге представители Госжилнадзора пообщаются с гражданами.

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