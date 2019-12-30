В Выборгском районе прием назначен на 9 апреля 2020 года.

В Выборге представители Госжилнадзора пообщаются с гражданами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Основными темами на повестке дня станут проблемы с отоплением, недостатки капитального ремонта жилых домов, оплата ЖКУ, а также нарекания в работе управляющих компаний. Также представители Госжилнадзора ответят на вопросы граждан. Точное время пока неизвестно, но ближе к дате проведения появится на сайте администрации МО.

На встречу открыта предварительная запись. Это делается с целью получения информации по проблемам и вопросам. Таким образом специалисты заранее готовятся к приему.

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