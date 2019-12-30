Автобусы на Приморск, Советский, Ермилово и Высоцк пойдут по новому расписанию

При изменении расписания учитывались пожелания граждан.

В Выборге изменится расписание автобусов на Приморск, Ермилово, Советский и Высоцк. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В администрации Выборгского района состоялось совещание с участием компании, осуществляющей перевозки пассажиров по маршрутам №130 и №135. В ближайшее время перевозчик увеличит количество посадочных мест в салонах. Кроме того, автобусы перестанут опаздывать по графику движения. С расписанием можно ознакомиться на сайте администрации города Выборга.

Напомним, что администрация Выборгского района создала специальную рабочую группу. Она контролирует перевозчиков. Специалисты отдела дорожного хозяйства регулярно получают обращения граждан от администрации Выборгского района и Единой дежурно-диспетчерской службы.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что В 2020 году в Выборге планируют увеличить интенсивность ремонта жилых домов.

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