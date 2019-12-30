Планируется, что в 26 многоквартирных домах начнется капитальный ремонт. Ещё в 10 зданиях – проектно-изыскательные работы.

В 2020 году в Выборге планируют увеличить интенсивность ремонта жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В основной программе капремонта на текущий год представлены 9 адресов: ул. Большая Гвардейская, д. 2, ул. Данилова, д. 1, ул. Мира, д. 16, пр. Суворова, д. 9, ул. Некрасова, 10 и 19, ул. Промышленная, д. 2, пр. Ленина, 18, ул. Сторожевой башни, 18. Там произведут замену инженерных коммуникаций.

Установка лифтов запланирована в 17 домах, расположенных на б. Кутузова, 33, Московский пр., 10, пр. Победы, 6 и 8, ул. А. Макарова, 4, ул. Гагарина 29, 65, 71, ул. Крепостная, 39-а, ул. Офицерская, 12, 14, ул. Приморская, 36, 40, 53, ул. Травяная, 6, Ленинградское шоссе, 51-а. В этих домах рабочие установят 27 лифтов.

Проектно-изыскательные работы запланированы на 10 адресах: пр. Ленина, 8, 8-а, 12/10, 16, ул. Крепостная, 2/4, 6, 8, 37, пер. Рыбный, 2, ул. Вокзальная, 13. Работы завершат к середине года, после чего пройдут собрания собственников. Владельцы обсудят проведение строительно-монтажных работ.

Чтобы ознакомить жителей с предстоящим объемом работ по капремонту, Жилищным кодексом России установлена специальная процедура уведомления жильцов. - начальник отдела подготовки производства капитального ремонта в Ленобласти регионального Фонда капремонта Илья Грода

Регион изменил подход к организации капремонта жилфонда. Сначала устанавливаются первоочередные работы. Их формируют по итогам проектно-изыскательных работ. В следующем году они пройдут в 262 домах города Выборг.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге проведут первый конкурс чтецов для школьников "Звонкая строка".

Фото: pixabay