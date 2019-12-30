Принять участие в конкурсе приглашают учащихся 2-4 классов школ города Выборг.

В Выборге проведут первый конкурс чтецов для школьников "Звонкая строка". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Конкурс состоится впервые. Главной темой "Звонкой строки" станет Год памяти и славы, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Участники прочитают отрывки из прозаических произведений о Великой Отечественной войне.

Мероприятие состоится 12 февраля в лекционном зале библиотеки А.Аалто. Сначала выступят учащиеся школ, а затем ребята из других образовательных учреждений Выборга. Затем они поучаствуют во всероссийском конкурсе "Живая классика".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге подвели итоги приема заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти