В первый день принято 770 заявлений, что составляет более 40% от количества будущих учащихся. Из 770 заявителей, 740 приходятся на общеобразовательные учреждения Выборга.

В Выборге подвели итоги приема заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год. Об этом пишет пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

По предварительной информации в 1 сентября 2020 года за парты сядут 1859 первоклашек. Больше всего заявлений принято в городских школах №7 и №10, в районе – Рощинская, Светогорская и Приморская образовательные учреждения. Как правило заявки на прием в первый класс подавали через Интернет. Уже 27 января школы откроют свои двери для заявителей, чьи дети зачислены в 1 класс.

Напомним, если школа отказала в приеме ребенка по причине отсутствия свободных мест в учреждении, родитель может позвонить в конфликтную комиссию, созданную в комитете образования администрации МО "Выборгский район". Также работает "горячая линия" по номеру 8(81378)3-58-74.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге озвучили планы по реконструкции квартала Сета Солберга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти