В Выборге озвучили планы по реконструкции квартала Сета Солберга

На проект было выделено 2 млрд рублей.

В Выборге глава администрации района Геннадий Орлов озвучил планы по реконструкции квартала Сета Солберга, ограниченного улицами: Крепостной, Красноармейской, Сторожевой башни и Красина. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Реконструкция территории включает в себя возведение нового культурного центра. Внутри организуют выставочный зал, театр и коммерческие помещения. Рабочие благоустроят прилегающие улицы, реконструируют инженерные коммуникации и восемь домов старого фонда. Финансирование осуществляется за счет Нового банка развития БРИКС. Власти выделят средства из федерального бюджета, чтобы погасить госдолг перед кредитной компанией.

Напомним, три года назад Минкультуры России внес Выборг в список городов, где пройдет реставрация по программе создания городов-музеев. Город стал участником проекта комплексного развития инфраструктуры в малых исторических поселениях.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборгском районе граждане могут получить свидетельство о рождении через МФЦ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти