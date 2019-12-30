В Выборгском районе граждане могут получить свидетельство о рождении через МФЦ

В Выборгском районе граждане могут получить свидетельство о рождении ребенка через МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Чтобы оформить первый официальный документ новорожденного, родителям необходимо обратиться в многофункциональный центр с паспортом, медицинским свидетельством, документами, подтверждающими место жительства родителей и свидетельство о браке, если родители состоят в нем. Регистрацию в МФЦ необходимо пройти в течение месяца со дня появления на свет ребенка. Затем услуга предоставляется только в территориальных отделах ЗАГС.
Заявитель получает документ, справку на получение денежных пособий, а также медаль "Родившемуся на земле Ленинградской".
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге назвали места для крещенских купаний.
Фото: pixabay
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