Купания пройдут с 18 на 19 января с 19:20 до 02:00.

В Выборге назвали места для крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В эти выходные, 19 января состоится один из главных праздников – Крещение Господне. Омовение всех желающих продлится с 09:00 до 20:00. Понтоны и купель организованы в акватории Большого ковша у лодочной станции. На время купаний на территории будет дежурить бригада врачей скорой помощи и сотрудники оперативных служб.

Традиционно в поселениях Выборгского района также пройдут крещенские купания: Приморское городское поселение – 19 января с 12.00 до 16.00, г. Приморск, Финский залив, территория "Яхт клуба Койвисто"; Полянское сельское поселение – 19 января с 12.30 до 16.00, пос. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая; Рощинское городское поселение – 18 января с 19.00 до 21.30, пос. Рощино, левый берег реки Рощинка.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Выборг стал участником региональной программы по расселению аварийных домов.

Фото: Piter.TV