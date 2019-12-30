Выборг стал участником региональной программы по расселению аварийных домов

В 2019 году 17 семей стали собственниками новых квартир.

Выборг стал участником региональное программы по расселению аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

В городе дома, подлежащие расселению, зарегистрированы в Выборгском и Рощинском МО. В реестр занесены те дома, которые признали аварийными до 01.01.2017 года. Информацию предоставил Комитет по строительству Ленобласти. Список таких домов можно посмотреть здесь.

Так в Выборге в период с 2019 по 2020 год расселению подлежат 4 дома, расположенные в Гончаровском и Селезневском поселениях. Администрация Гончаровского МО приобрела 9 квартир для собственников домов, признанных аварийными. Договоры социального найма оформят до конца января 2020 года. В Селезневском МО 4 семьи уже получили ключи от новых квартир, еще 4 семьи будут расселены в этом году.

Расселение в Выборге происходит за счет областного и местного бюджетов. Областная программа продлится с 2019 по 2025 годы. Согласно условиям, участники могут приобретать жилье не только путем выкупа новых объектов строительства, но и на вторичном рынке недвижимости.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге определили лучших спортсменов района за 2019 год.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти