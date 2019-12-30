В комиссии были задействованы представители районной администрации, спортивной общественности и руководители физкультурных и спортивных учреждений.

В Выборге определили лучших спортсменов района за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Заседание экспертной комиссии посетили заслуженный мастер спорта России, двукратный паралимпийский чемпион по футболу, почтенный гражданин Выборгского района Алексей Тумаков и заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых. Комиссия оценивала кандидатов на награждение, которые достигли высоких результатов в области физкультуры и спорта.

Имена победителей и призеров соревнований различного уровня, а также лучшие в спорте по итогам года будут названы в рамках "Выборгского Олимпа – 2019". Церемония чествования пройдет 30 января во Дворце культуры.

- рассказал заместитель главы районной администрации Николай Шишкин

Впервые за всю историю "Выборгского Олимпа" определен победитель в номинации "Гордость Выборгского района". Также на мероприятии наградят лучшую федерацию, лучшего тренера и спортсмена.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что маршрут №141 "Выборг-Каменногорск" начнет ходить по прошлогоднему расписанию.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти