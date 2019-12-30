Маршрут №141 "Выборг-Каменногорск" начнет ходить по прошлогоднему расписанию

Прежнее расписание вступит в силу с 15 января 2020 года.

Маршрут №141 "Выборг-Каменногорск" и "Каменногорск-Выборг" начнет ходить по прошлогоднему расписанию, действовавшему до 01.01.2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

С вопросами по расписанию жители и гости города могут обратиться в диспетчерскую службу ООО "Виплайн" по телефону: 70-807 или 8-965-007-34-05.

Если по каким-то причинам звонок останется без ответа или диспетчеры не смогут помочь, рекомендуется обращаться в ЕДДС Выборгского района по телефону: 8(81378)2-21-75 или 8-921-874-77-81.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что руководители Выборгского района пообщались с представителями СМИ.