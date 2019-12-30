Открытый диалог с представителями СМИ стал для администрации Выборга традицией.

Руководители Выборгского района пообщались с представителями СМИ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Встреча состоялась в малом зале совета депутатов. В ней приняли участие представители областных и выборгских СМИ, а также местные блогеры популярных интернет-площадок. Диалог начался с поздравления присутствующих с праздником от лица главы МО "Выборгского района" Дмитрия Никулина. Его поддержали глава районной администрации Геннадий Орлов и заместитель главы администрации Выборгского района Андрей Голобородько.

Глава Выборгского района поблагодарил СМИ за всестороннее и оперативное освещение событий города, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в интересах местных жителей. Геннадий Орлов рассказал о концепции дальнейшего благоустройства на территории квартала Сета Солберга и Смоляного мыса. Также участники встречи уделили внимание празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Затем представители СМИ задали вопросы на актуальные темы. Речь шла о капитальном ремонте, благоустройстве дворовых территорий обновлении городских скверов и содержании дорог.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что на маршруте №141 "Выборг – Каменногороск" задействуют автобусы дальнего следования.