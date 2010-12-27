Территориально речь идет о кварталах 10 и 10А в районе пересечения проспекта Энгельса и КАД.

Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что на Парнасе появится технопарк пищевых производств. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Соответствующий проект разрабатывает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга. Предполагается, что объект появится в промзоне. Речь идет о кварталах 10 и 10А в районе пересечения проспекта Энгельса и КАД.

В ведомстве отметили, что помещения в предприятии пойдут под сдачу в аренду представителям малого и среднего бизнеса.

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