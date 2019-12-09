ЖК Ромашки планируют сдать в II квартале 2020 года

Долгожданный жилой комплекс "Ромашки" планируют сдать уже во втором квартале 2020 года. За 2019 год застройщик ООО "Романтика" проделал огромную работу по ускорению темпов строительства.

За период 2019 года на объект ЖК Ромашки было поставлено и смонтировано порядка 3трех с половиной тысяч железобетонных изделий, включающих в себя элементы силового каркаса – это колонны и плито-перекрытия. Также вентиляционные блоки и элементы лестнично-лифтового узла - лифтовые шахты и лестничные марши. Дмитрий Кожуховский, начальник участка

Объект состоит из четырех секций пятнадцати и восемнадцати этажей. На данный момент полностью готовы две секции жилого дома. На третьей и четвертой секции ведутся работы по монтажу несущих колонн и монтаж лестнично-лифтовых узлов.



Всего в доме будет 1095 квартир – от студий до двухкомнатных. Будущим жильцам не нужно будет беспокоиться о транспортной доступности – расположение жилищного комплекса вполне удачное – неподалёку находится метро Девяткино. Рядом находятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры – поликлиники, школы, детские сады и магазины.

Отдел продаж жилого комплекса "Ромашки" за 2019 год привлёк на строительство около 200 миллионов рублей, в том числе с использованием средств Ленинградского агентства ипотечного жилищного кредитования. Максим Томашевич, директор по продажам и маркетингу

Была проведена большая кропотливая работа с банками, работающими на рынке ипотечного жилищного кредитования города Санкт-Петербурга и в результате мы получили аккредитацию в банке Санкт-Петербург и в банке Россия.

Цена за квадратный метр составит 59 000 рублей. Это на 30% дешевле, чем у конкурентов, что станет отличным вариантов для молодых семей. Следующий корпус ЖК Ромашки на 1377 квартир планируют сдать в четвертом квартале 2020 года.

Видео и фото - PITER.TV