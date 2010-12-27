В Петербурге обеспечили жильем всех ветеранов Афганистана

В Петербурге 83 ветерана боевых действий в Афганистане получили новые квартиры. Документы на жилье им вручили в торжественной обстановке в Смольном. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В мероприятии лично участвовал Александр Беглов.
Я, как и все петербуржцы, гордился нашими героями. К сожалению, многие не вернулись. Несмотря на все сложности, трудности, вы продолжаете помогать, воспитываете подрастающее поколение
прокомментировал губернатор Северной столицы
Глава правительства добавил, что для Петербурга и страны важно, чтобы молодое поколение росло патриотичным и достойным. Он поблагодарил ветеранов, что помогают властям достигать этой цели.
Ранее Piter.tv писал о том, что Вячеслав Макаров опубликовал статью об итогах работы петербургского парламента за 25 лет.
Фото: Piter.tv
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