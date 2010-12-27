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В Петербурге обеспечили жильем всех ветеранов Афганистана
Сегодня, 6:53
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lesjasap

В Петербурге обеспечили жильем всех ветеранов Афганистана

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Чиновники вручили документы на жилье 83 ветеранам.

В Петербурге 83 ветерана боевых действий в Афганистане получили новые квартиры. Документы на жилье им вручили в торжественной обстановке в Смольном. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В мероприятии лично участвовал Александр Беглов.

Я, как и все петербуржцы, гордился нашими героями. К сожалению, многие не вернулись. Несмотря на все сложности, трудности, вы продолжаете помогать, воспитываете подрастающее поколение

прокомментировал губернатор Северной столицы

Глава правительства добавил, что для Петербурга и страны важно, чтобы молодое поколение росло патриотичным и достойным. Он поблагодарил ветеранов, что помогают властям достигать этой цели. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Вячеслав Макаров опубликовал статью об итогах работы петербургского парламента за 25 лет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: афганистан, ветераны, новые квартиры, смольный
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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