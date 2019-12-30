Главу горсовета Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Пост потеряла и заместитель Хужиной.

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками. Такое решение принял совет местных депутатов. Парламентарии проголосовали за досрочное прекращение полномочий чиновниц. Об этом сообщили "РИА Новости". Основанием стало заявление Хужиной об отставке.

Прекратить полномочия с 3 февраля в связи с отставкой по собственному желанию говорится в официальном документе

Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула потеряли рабочие места. Напомним, что такие последствия возникли после скандала с участием блокадников и "хлебом". Общественность назвала подарок чиновниц ветеранам унижением. Позже оказалось, что власти подарили не хлеб, а пирог ручной работы с начинкой. Одна из блокадниц заявила, что ей очень понравилось поздравление. Глава Крыма считает, что в действиях Хужиной не было злого умысла. Однако ее поведение он расценил как глупость, за которую увольняют.

Фото: Национальная служба новостей

Видео: YouTube/КЕРЧЬ TV