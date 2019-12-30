Вчера чиновница поддалась минутной слабости.

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке. Мая Хужина больше не хочет покидать рабочее место из-за скандала с "хлебом" для блокадников. На самом деле оказалось, что ветеранам презентовали пироги ручной работы. Об этом она рассказала "РИА Новостям".

Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости прокомментировала чиновница

Хужина заметила, что документ написан неправильно. Но главным основанием для его отзыва является то, что на должность ее выбрали люди. Избиратели позвонили Хужиной и поинтересовались ее планами. Женщина считает,что не может подвести народ, который хочет видеть ее на посту руководителя городского совета.

Ранее Piter.tv писал о том, что блокадница оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи.

Фото и видео: Национальная служба новостей

