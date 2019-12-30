Керченские чиновницы подали в отставку после истории с "хлебом"

Об этом РИА "Новости" рассказал депутат ГД РФ Александр Хинштейн.

Появилась информация, что глава керченского Горсовета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об уходе со своего поста. Это произошло после скандальной ситуации с поздравлением блокадников.

Накануне представители местной власти раздали ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда, хлеб. Инцидент произошел 27 января. Тогда глава горсовета Мая Хужина, ее заместитель и другие должностные лица приехали к керчанам. На снимках видно, как чиновницы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и белый хлеб. Они назвали батоны "символическими". В соцсетях назвали поступок кощунственным и отругали власть за формализм.

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги, а не хлеб. Причем изделия ручной работы, с начинкой из мяса и картофеля. Татарская община специально обратилась к властям, так как хотела поучаствовать в акции. В городском совете города удивились той реакции, которая последовала в социальных сетях.

В Общественной палате Крыма назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением.