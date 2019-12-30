В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением

Член Общественной палаты прокомментировал ситуацию.

В Общественной палате назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением. Заместитель председателя ОП Крыма Александр Форманчук считает, что чиновники вели себя унизительно. Об этом сообщили "РИА Новости".

Накануне представители местной власти раздали ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда, хлеб. Инцидент произошел 27 января. Тогда глава горсовета Мая Хужина, ее заместитель и другие должностные лица приехали к керчанам. На снимках видно, как чиновницы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и белый хлеб. Они назвали батоны "символическими". В соцсетях назвали поступок кощунственным и отругали власть за формализм.

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Фото: Национальная служба новостей

