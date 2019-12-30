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Марат Хуснуллин заступил на пост куратора Крыма в правительстве РФ

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Ранее этот пост занимал вице-премьер Дмитрий Козак.

В Правительстве РФ назначили нового куратора Республики Крым, им стал зампред Марат Хуснуллин. На этой неделе с чиновником обсудят план действий. Об этом 28 января сообщили РИА Новости со ссылкой на главу полуострова Сергея Аксенова.

Ранее этот пост занимал вице-премьер Дмитрий Козак, на прошлой неделе его назначили замруководителя администрации президента РФ. Аксенов отметил, что в программе курирования вопросов социально-экономического развития Крыма и Севастополя не будет изменений, заложенная Козаком программа продолжит свое существование.

Ранее мы сообщали, что семь россиян попали под санкции ЕС из-за выборов в Крыму.

Видео: -Timelab Pro / YouTube

Теги: крым, правительство рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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