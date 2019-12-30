  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:04
51
himif
Код вставки плеера

Семь россиян попали под санкции ЕС из-за выборов в Крыму

0 0

Европейский Союз продолжает считать полуостров нелегально аннексированным.

Евросоюз внес в черный список по Крыму семерых россиян. В листе персон нон грата оказались врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава севастопольского ЗакСобрания Владимир Немцев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, член Совет Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева и три председателя избиркомов Крыма и Севастополя. Соответствующая информация появилась 28 января в Официальном журнале Евросоюза.

Санкции против политиков ввели за проведение местных крымских выборов 8 сентября прошлого года. Евросоюз по-прежнему считает полуостров и Севастополь нелегально аннексированными.

Ранее мы писали, что Кипр блокирует введение антироссийских санкций Евросоюза.

Теги: европейский союз, крым, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии