Кипр блокирует введение антироссийских санкций Евросоюза

Источники сообщают, что Кипр не устраивает разработка нефтегазовых месторождений у берегов острова.

Кипр заблокировал новые санкции ЕС против нескольких крымских чиновников. Таким образом власти хотят добиться, чтобы Евросоюз принял более жесткие действия в отношении Турции.

Источники сообщают, что Кипр не устраивает разработка нефтегазовых месторождений у берегов острова. В Никосии при этом причиной блокировки назвали необходимость дополнительного времени для рассмотрения.

Напомним, санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода. Ограничения были введены после того, как Крым вошел в состав РФ в 2014 году.