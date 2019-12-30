  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:20
84
nadiputintseva
Код вставки плеера

Кипр блокирует введение антироссийских санкций Евросоюза

0 0

Источники сообщают, что Кипр не устраивает разработка нефтегазовых месторождений у берегов острова.

Кипр заблокировал новые санкции ЕС против нескольких крымских чиновников. Таким образом власти хотят добиться, чтобы Евросоюз принял более жесткие действия в отношении Турции.

Источники сообщают, что Кипр не устраивает разработка нефтегазовых месторождений у берегов острова. В Никосии при этом причиной блокировки назвали необходимость дополнительного времени для рассмотрения.

Напомним, санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода. Ограничения были введены после того, как Крым вошел в состав РФ в 2014 году.

Теги: антироссийские санкции, евросоюз, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии