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В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

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Блокадникам презентовали пироги ручной работы от татарской общины города.

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги, а не хлеб. Причем изделия ручной работы, с начинкой из мяса и картофеля. Татарская община специально обратилась к властям, так как хотела поучаствовать в акции. В городском совете города удивились той реакции, которая последовала в социальных сетях.

Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские

прокомментировали в ведомстве

А в шубах чиновницы находились потому, что не успевали раздеться из-за ограниченного времени. Они заявили, что заходили в квартиры буквально на пять минут, чтобы поздравить стариков и узнать о проблемах, которые их беспокоят. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Общественной палаты Крыма назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением.

Фото: Национальная служба новостей
 

Теги: блокадники, керчь, крым
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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