В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги, а не хлеб. Причем изделия ручной работы, с начинкой из мяса и картофеля. Татарская община специально обратилась к властям, так как хотела поучаствовать в акции. В городском совете города удивились той реакции, которая последовала в социальных сетях.
Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские
прокомментировали в ведомстве
А в шубах чиновницы находились потому, что не успевали раздеться из-за ограниченного времени. Они заявили, что заходили в квартиры буквально на пять минут, чтобы поздравить стариков и узнать о проблемах, которые их беспокоят.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Общественной палаты Крыма назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением.
Фото: Национальная служба новостей
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