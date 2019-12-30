В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Блокадникам презентовали пироги ручной работы от татарской общины города.

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги, а не хлеб. Причем изделия ручной работы, с начинкой из мяса и картофеля. Татарская община специально обратилась к властям, так как хотела поучаствовать в акции. В городском совете города удивились той реакции, которая последовала в социальных сетях.

Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские прокомментировали в ведомстве

А в шубах чиновницы находились потому, что не успевали раздеться из-за ограниченного времени. Они заявили, что заходили в квартиры буквально на пять минут, чтобы поздравить стариков и узнать о проблемах, которые их беспокоят.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Общественной палаты Крыма назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением.

Фото: Национальная служба новостей

