Блокадница оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи

Женщина осталась довольна пирогом, который ей презентовали.

Блокадница оценила скандал с "хлебом" в Керчи. Евгения Порошина заявила телеканалу "РЕН ТВ", что в этом году ее ждал шикарный подарок. Она осталась довольна поздравлением от местных чиновников и поблагодарила за такое внимание.

Поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой и принесли очень вкусный пирог с мясом прокомментировала местная жительница

Ранее общественность возмутилась тем, что глава горсовета пришла к ветеранам с "символическим" хлебом. Они заявили, что таким образом чиновники унизили пожилых людей. На самом деле оказалось, что "хлеб" являлся пирогами ручной работы от Татарской общины. Их попросили презентовать члены Татарской общины крымского полуострова.

Ранее Piter.tv писал о том, что керченские чиновницы подали в отставку после истории с "хлебом".

Фото и видео: Национальная служба новостей

