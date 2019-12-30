Аксенов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку

Он собирается сегодня же уволить чиновницу.

Сергей Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку. Глава Крыма потребовал в течение дня уволить чиновницу Хужину. Если этого не произойдет, он лично прибудет в город и поставит в данном вопросе точку

В понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета прокомментировал спикер

Чтобы ускорить процесс Аксенов созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным. Он заявил, что данная мера связана со скандалом, в которой участвовали блокадники и привезенный им "хлеб". В Крыму уточнили, что реакция Аксенова последовала после последнего заявления Хужиной.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб.

Фото и видео: Национальная служба новостей

