Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Во вторник или среду президенты встретятся, чтобы обсудить проблему в Сирии.

Таийп Эрдоган намерен обсудить с Трампом невыполнение США соглашения по Сирии. Действия американцев он обсудил на личной встрече в Дональдом Трампом, которая пройдет 12 или 13 ноября.

Мы всесторонне обсудим ситуацию в Сирии. Расскажем о последнем этапе операции "Источник мира" прокомментировал спикер

Политик расскажет главе США, что договоренности в рамках создания безопасной зоны не выполняются. Президент Турции заявил, что России также не удалось справиться с ситуацией в регионе

Напомним, что военная операция "Источник мира" приостановлена 17 октября на 120 часов. За это время военные должны были вывести курдские подразделения с 30-километровой буферной зоны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/VOA News