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Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

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Во вторник или среду президенты встретятся, чтобы обсудить проблему в Сирии.

Таийп Эрдоган намерен обсудить с Трампом невыполнение США соглашения по Сирии.  Действия американцев он обсудил на личной встрече в Дональдом Трампом, которая пройдет 12 или 13 ноября.

Мы всесторонне обсудим ситуацию в Сирии. Расскажем о последнем этапе операции "Источник мира"

прокомментировал спикер

Политик расскажет главе США, что договоренности в рамках создания безопасной зоны не выполняются. Президент Турции заявил, что России также не удалось справиться с ситуацией в регионе

Напомним, что военная операция "Источник мира" приостановлена 17 октября на 120 часов. За это время военные должны были вывести курдские подразделения с 30-километровой буферной зоны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/VOA News

Теги: дональд трамп, сша, турция, эрдоган
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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