Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Таийп Эрдоган намерен обсудить с Трампом невыполнение США соглашения по Сирии. Действия американцев он обсудил на личной встрече в Дональдом Трампом, которая пройдет 12 или 13 ноября.
Мы всесторонне обсудим ситуацию в Сирии. Расскажем о последнем этапе операции "Источник мира"
прокомментировал спикер
Политик расскажет главе США, что договоренности в рамках создания безопасной зоны не выполняются. Президент Турции заявил, что России также не удалось справиться с ситуацией в регионе
Напомним, что военная операция "Источник мира" приостановлена 17 октября на 120 часов. За это время военные должны были вывести курдские подразделения с 30-километровой буферной зоны.
Ранее Piter.tv писал о том, что Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/VOA News
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