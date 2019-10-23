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Сегодня, 15:23
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nastya960
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В США заявили об унижении из-за России

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Причиной тому стало соглашение между Турцией и Россией.

После соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным патрулировать север Сирии, США оказались крупнейшим геополитическим неудачником. Такого мнения придерживается канал CNN.

Журналисты отметили, что сделка добавила унижения Вашингтону. После переговоров министр обороны РФ Шойгу "фактически заявил, что американцам пора уйти из Сирии".

Американский сенатор-демократ Боб Менендес отметил, что теперь Вашингтон даже не знает, где могут  остаться американские войска.

Накануне Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии.

Видео: Youtube/ AFP news agency, VOA News

Теги: путин, россия, сирия, сша, эрдоган
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 15:49

Где есть американские войска,что то не заметно процветание демократии и порядка,только хаос!

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