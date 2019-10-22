Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии

К осуществлению общего проекта президенты приступят завтра.

22 октября в Сочи встретились лидеры России и Турции, передает "РБК". Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось достичь некоторых важных решений в обсуждении операции в Сирии.

Турецкий президент объяснил Путину задачи военного проекта "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Главными целями стали ликвидация Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, а также условия для возвращения сирийских беженцев.

Путин признал, что найденные решения будут "важными, если не судьбоносными". Их озвучат министры иностранных дел.

Российская сторона считает необходимым помогать беженцам из Сирии, что поможет облегчить социально-экономическую нагрузку на страны, принявшие сирийцев. Также Россия разделяет беспокойство из-за усиления терроризма в пострадавшей стране.

Подписанный главами двух стран документ не позволит создавать в Сирии сепаратистские образования. С 23 октября президенты приступят к осуществлению проекта и начнут с курдских вооруженных формирований.

Ранее курды начали покидать сирийский город Рас-эль-Айн.

Видео: YouTube / AFP news agency