Тяжелораненых доставили в местные больницы.

В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на местных жителей и спасателей.

Инцидент произошел 30 марта в городе Аазаз недалеко от турецкой границы. В результате взрыва автомобиля погибли семь человек. Еще 30 пострадали. Тяжелораненых доставили в местные больницы. Другие подробности происшествия не уточняются.

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Видео: reuters.com