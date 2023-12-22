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В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек

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Тяжелораненых доставили в местные больницы.

В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на местных жителей и спасателей.

Инцидент произошел 30 марта в городе Аазаз недалеко от турецкой границы. В результате взрыва автомобиля погибли семь человек. Еще 30 пострадали. Тяжелораненых доставили в местные больницы. Другие подробности происшествия не уточняются.

Ранее мы сообщали, что на Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами.

Видео: reuters.com

Теги: взрыв автомобиля, жертвы, пострадавшие, сирия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости Сирии,

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