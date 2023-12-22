На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами

Информация о пострадавших уточняется.

На территории Алтайского края пассажирский автобус съехал в заполненный талыми водами кювет. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС. Известно, что инцидент произошел в ночь на 30 марта в Волчихинском районе. С трассы сошло транспортное средство, которое двигалось от Барнаула до Ключей. По социальным сетям распространились кадры с места происшествия. На фотографиях и роликах видно, что автобус практически ушел под воду.

В автобусе находилось девять человек. Люди были оперативно эвакуированы из автобуса. В работе участвовал расчет четвертого отряда, пожарные оказывали помощи в эвакуации пассажиров. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Уточняется, что около села Шилово Калманского района водитель "Нивы" проигнорировал запрещающие знаки, а затем попытался проехать по затопленной дороге. В результате автобус снесло потоком воды

Во время пожара на Купчинской пострадал мужчина.

Фото: Telegram / ГУ МЧС Алтайского края

Видео: Telegram / РИА Новости