На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами

На территории Алтайского края пассажирский автобус съехал в заполненный талыми водами кювет. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС. Известно, что инцидент произошел в ночь на 30 марта в Волчихинском районе. С трассы сошло транспортное средство, которое двигалось от Барнаула до Ключей. По социальным сетям распространились кадры с места происшествия. На фотографиях и роликах видно, что автобус практически ушел под воду.
В автобусе находилось девять человек. Люди были оперативно эвакуированы из автобуса. В работе участвовал расчет четвертого отряда, пожарные оказывали помощи в эвакуации пассажиров.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
Уточняется, что около села Шилово Калманского района водитель "Нивы" проигнорировал запрещающие знаки, а затем попытался проехать по затопленной дороге. В результате автобус снесло потоком воды
Во время пожара на Купчинской пострадал мужчина.
Фото: Telegram / ГУ МЧС Алтайского края
Видео: Telegram / РИА Новости
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