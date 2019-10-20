Курды покидают сирийский город Рас-эль-Айн

Город без боя захватила турецкая армия

Как сообщает государственное телевидение Al Mayadeen, курдские отряды спешно эвакуировались из приграничного города Рас-эль-Айн, после чего в него вошли турецкие войска.

"Группы SDF приступили к эвакуации из города Рас-эль-Айн", — указывает телеканал.

Кудрам удалось покинуть город через организованные блокпосты, контролируемые сирийской оппозицией.

Напомним, что военная операция в Сирии началась 9 октября. Турция объяснила причину военных действий созданием зоны безопасности на территории, подконтрольной "Сирийским демократическим силам".

По ходу военная операция была приостановлена, но 19 октября сирийские курды обвинили Эрдогана в несоблюдении перемирия.

Ранее мы сообщали, Турция ответил на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Видео: YouTube / Amerika"nın Sesi